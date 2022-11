La fédération comorienne de Football prendra part à la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de football au Qatar

La délégation Comorienne est bien arrivée au Qatar et sera présente à la cérémonie d’ouverture de la 22ème édition de la Word football cup. Une délégation emmenée par le président de la FCF Said Ali Said Athoumani et aussi du président de la Commission du Développement du Football de la FFC, Youssouf Ismael Adolphe.

A titre de rappel, la coupe du monde se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Une première dans l’histoire qu’une coupe du monde se déroule en Automne.