La famille du Dr Achmet Saïd Mohamed lance un appel à la clémence

Après plus d’un an d’incarcération dans des conditions difficiles à la prison de Moroni, le Dr Achmet Saïd Mohamed reste sans soins médicaux adaptés. Inquiets pour sa santé, ses proches ont organisé un point de presse pour demander l’intervention des autorités, notamment du président Azali Assoumani et de la Première Dame.

Le père du détenu, Saïd Mohamed Adamou, dénonce une arrestation qu’il qualifie d’injuste et de préjudiciable. « Mon fils a été enlevé, ce n’est pas une simple affaire judiciaire », a-t-il déclaré avec amertume. Ancien proche du chef de l’État, il exhorte son « ami » à prendre des mesures de clémence. « Ce qui arrive à mon fils pourrait avoir des conséquences graves pour la nation. Il est victime d’une injustice », a-t-il ajouté.

Mdzadé Amina, la mère du Dr Achmet, s’est adressée avec émotion à la Première Dame. « Je vous demande, en tant que mère, de vous mettre à ma place. Ce que vous voudriez pour votre enfant, faites-le aussi pour le mien. » La famille souligne que l’état de santé du Dr Achmet nécessite des soins urgents.

Son oncle, ancien président, regrette que le pays ait perdu un acteur clé de l’éducation depuis l’arrestation du Dr Achmet. « Nous l’avons encouragé à rentrer aux Comores pour partager ses compétences. Aujourd’hui, sa détention est une perte pour notre système éducatif », a-t-il affirmé.

Me Djamal Bacar, avocat du Dr Achmet, a rappelé les conditions troubles de son arrestation. « Sa famille ne savait pas où il se trouvait durant les 15 premiers jours. C’était un enlèvement. » L’avocat dénonce l’absence de soins médicaux pour son client, dont la santé se dégrade. Il précise que le dossier médical fourni par la famille a été ignoré par la justice.

Misbah Said