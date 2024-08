La Chine se propose de transformer radicalement le système éducatif Comorien

Lors des prochaines assises nationales sur l’éducation prévues en septembre, la Chine s’engage à jouer un rôle majeur dans la transformation du système éducatif comorien. L’ambassadeur de Chine, Guo Zhijun, a récemment rencontré le ministre comorien de l’Éducation, Bacar Mvoulana, pour discuter des modalités de cette coopération prometteuse.

Au cœur de cette rencontre, plusieurs axes de collaboration ont été définis. Tout d’abord, la promotion de la langue chinoise à travers la création d’un centre culturel dédié à son apprentissage aux Comores. En outre, la Chine prévoit de mettre en place des programmes de formation spécifiques visant à améliorer les compétences des enseignants locaux, afin de renforcer le niveau éducatif global du pays.

Actuellement, plus de 360 étudiants comoriens bénéficient déjà de bourses pour étudier en Chine, un chiffre qui témoigne de l’engagement de la Chine dans le développement des ressources humaines comoriennes. Ces échanges académiques permettent non seulement aux étudiants de bénéficier d’une formation de qualité, mais aussi de s’imprégner de la culture chinoise, renforçant ainsi les liens entre les deux nations.

L’un des points culminants de cette coopération sera la participation active de la Chine aux assises nationales sur l’éducation en septembre. Ces assises, qui réunissent divers acteurs du secteur éducatif comorien, visent à réformer et améliorer le système éducatif du pays en abordant les défis actuels et en proposant des solutions innovantes.

Lors de ces assises, la Chine présentera ses initiatives et partagera son expertise en matière d’éducation. Il est prévu que des projets concrets soient discutés, incluant des programmes de formation pour les enseignants et la fourniture de ressources pédagogiques. Cette participation chinoise marque un pas significatif dans la coopération éducative entre les Comores et la Chine, et ouvre la voie à une transformation radicale et positive du système éducatif comorien.

L’invitation du ministre comorien de l’Éducation à la conférence Sino-Africaine à Pékin souligne l’importance stratégique de cette collaboration. Ensemble, les deux pays entendent bâtir un système éducatif plus robuste et plus performant, capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Les assises de septembre seront sans aucun doute une étape cruciale dans la concrétisation de cette vision ambitieuse.

ANTUF Chaharane