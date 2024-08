La Chine s’attaque aux problèmes d’électricité aux Comores : Un projet colossal pour le sud de Ngazidja.

Les problèmes d’électricité aux Comores, notamment dans le sud de la Grande Comore (Ngazidja), pourraient bientôt être résolus grâce à un projet colossal sur le point d’être mis en œuvre. La Chine, un partenaire de longue date des Comores, a récemment proposé la construction d’une centrale solaire de 500 Mégawatts au sud de Ngazidja, une initiative qui pourrait marquer un tournant décisif pour l’île.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue à Moroni le 5 août 2024. Selon les autorités, les études de faisabilité sont déjà achevées et le projet attend désormais l’approbation finale du gouvernement comorien.

Ce projet de centrale solaire, en plus de répondre aux pénuries chroniques d’énergie, s’inscrit dans une coopération plus large entre les deux pays. Cette collaboration englobe non seulement des initiatives dans le domaine énergétique, mais aussi des incitations économiques et un accès facilité au marché chinois pour les produits comoriens.

La mise en œuvre de cette centrale solaire apportera de nombreux avantages aux populations bénéficiaires, transformant leur quotidien et les rapprochant des standards de vie modernes. Les Comores, qui ont longtemps souffert des conséquences d’une électricité instable, comme la destruction de l’économie locale et la fragilisation des petites et moyennes entreprises, voient ainsi une opportunité de revitaliser leur économie.

Avec ce projet ambitieux, les activités économiques et sociales devraient connaître un essor significatif. Les pêcheurs pourront conserver leur stock de poissons en toute sécurité pendant plusieurs jours, et les ateliers pourront fonctionner sans craindre les coupures intempestives. Ce projet promet de transformer la vie des habitants du sud de Ngazidja et de poser les bases d’un développement durable pour l’ensemble de l’archipel.

ANTUF Chaharane