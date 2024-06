La célébration de l’Aïd El-Kabir : Journées fériées aux Comores

L’Aïd El-Kabir, aussi connu sous le nom de la fête du sacrifice, est l’une des fêtes religieuses les plus importantes dans le monde musulman. Cette célébration commémore la volonté d’Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils en obéissance à Dieu, avant que Dieu n’intervienne et fournisse un bélier à sacrifier à sa place.

Dans le contexte comorien, cette fête revêt une signification particulière. Au-delà de l’acte religieux, l’Aïd El-Kabir est un moment de grande fraternité et de solidarité. Les familles se réunissent, les voisins échangent des repas, et les plus démunis reçoivent des parts de viande, renforçant ainsi les liens sociaux et la cohésion communautaire.

À Moroni, le 14 juin 2023 le Directeur Général de la Fonction Publique de l’Union des Comores, Omar Chehhani, a annoncé, à travers un communiqué officiel, que les 17 et 18 juin (lundi et mardi) sont déclarés chômés et payés sur l’ensemble du territoire de l’Union des Comores. Cette décision s’appuie sur le Décret N° 03-066/PR du 14 juin 2003, modifiant certaines dispositions du Décret N°99-168/CE du 11 novembre 1999, qui fixe les jours des fêtes et fériés dans le pays.

La déclaration des jours fériés pour l’Aïd El-Kabir par le gouvernement comorien permet aux citoyens de pleinement profiter de cette fête dans un esprit de détente et de communion. C’est un moment où les activités professionnelles sont mises en pause pour permettre à chacun de célébrer dans la joie et le partage.

Le communiqué indique également que des permanences seront assurées dans les services requis pour garantir la continuité des services essentiels. Cette organisation permet de concilier célébration et responsabilité publique.

ANTUF Chaharane