La Boulangerie MAMBOLEO récompense ses apprentis lors d’une journée mémorable au Restaurant Mumbai

La Boulangerie MAMBOLEO a organisé une cérémonie de remise d’attestations. Un événement très attendu par les nombreux apprentis qui ont travaillé d’arrache-pied pour obtenir leur diplôme.

Le chef Mohamed ALI, surnommé Pasteur, est fier de ses élèves et ne manque jamais une occasion de les récompenser pour leur travail acharné. Il est connu pour son expertise en boulangerie et pâtisserie et pour sa pédagogie remarquable.

La remise des attestations a eu lieu au Restaurant Mumbai, un endroit prestigieux où les convives sont accueillis avec un buffet varié et des boissons rafraîchissantes.

La Boulangerie MAMBOLEO est connue pour son engagement envers la formation des jeunes et la transmission du savoir-faire artisanal. Cette cérémonie est un témoignage de leur engagement en faveur de l’apprentissage et de la formation.