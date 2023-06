La banque centrale retire son agrément à la directrice de La MECK pour faute grave

Laila Said Hassane est désormais inapte à occuper un poste de responsabilité dans le secteur bancaire aux Comores. Les Comores ont été secouées par une décision sans précédent de la banque centrale, qui a retiré son agrément à la directrice des réseaux de La MECK, Laila Said Hassane. Cette mesure radicale intervient suite à une faute grave commise par Mme Hassane dans le cadre de l’affaire Nazra, une affaire qui a révélé des transactions financières douteuses impliquant également Comores télécom, et d’autres entités.

La banque centrale des Comores a jugé que les actions de Laila Said Hassane constituaient une violation flagrante des procédures bancaires. En accordant un prêt à un tiers sans respecter les protocoles établis, Mme Hassane a non seulement compromis la réputation de la banque, mais a également porté atteinte à la confiance du public envers l’intégrité du secteur bancaire dans son ensemble.

Cette décision de retirer l’agrément de Mme Hassane vise à envoyer un message fort quant à la tolérance zéro face à de telles infractions. La banque centrale des Comores semble aujourd’hui vouloir mettre de l’ordre dans le milieu bancaire, après avoir été accusée de fermer les yeux sur des transactions financières douteuses impliquant plusieurs milliards de francs comoriens dans l’affaire Nazra, ainsi que dans d’autres affaires similaires.

Cette affaire a mis en lumière des pratiques bancaires douteuses au sein de La MECK, l’une des plus grandes institutions financières du pays. Laila Said Hassane, qui occupait un poste de responsabilité au sein de la banque, est également responsable dans le vol présumé de l’or d’une cliente de La MECK. Ce scandale a ébranlé la confiance du public dans le système bancaire et a suscité de vives préoccupations quant à l’intégrité de l’établissement.

La MECK va-t-elle rendre l’or qui a été volé par son personnel ?

https://www.comoresinfos.net/la-meck-moroni-a-reconnu-avoir-perdu-lor-d/



Soibah Said