La Banque Africaine de Développement octroie 10,56 millions à quatre pays dont les Comores

Dans une initiative visant à contrer la crise alimentaire, la Banque africaine de développement (BAD) a alloué une enveloppe de 10 560 000 USD à quatre pays africains, à savoir Les Comores, le Burundi, la Somalie et le Soudan du Sud. Cette aide financière a pour objectif de renforcer la capacité de ces nations en matière de production et de qualité des semences agricoles.

L’initiative comprend une formation spécialisée destinée aux Centres Ruraux de Développement Économique (CRDE) et aux producteurs de semences, afin d’assurer que les pratiques agricoles respectent les normes internationales. Ce programme de formation a été récemment lancé, et lors de la séance inaugurale, Fouad Mohamed Oussouf, directeur des Stratégies agricoles, a souligné son importance. Selon lui, cette formation « vise à renforcer notre compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux en nous permettant de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité des semences. » Il a également ajouté que « les participants seront outillés dans la certification suivant un cahier de charges, et les systèmes d’alerte précoces seront opérationnels pour faire face aux crises récurrentes. »

Le soutien de la BAD s’inscrit dans une stratégie plus large lancée en 2022, intitulée « Facilité de Production Alimentaire d’Urgence en Afrique » (AEFPF). Ce projet, doté d’un budget de 1,5 milliard de dollars, vise à autonomiser une trentaine de pays africains face aux chocs alimentaires externes, notamment en remplaçant les 30 millions de tonnes de nourriture que le continent importait de la Russie et de l’Ukraine avant la crise russo-ukrainienne.



Soibah Saïd