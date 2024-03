La BAD finance une formation pour le ministère des Finances: Mieux rembourser la dette publique.

Le ministère des finances, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), a lancé un projet visant à renforcer la gestion de la dette publique. Financé par la BAD à hauteur de 1 million d’unités de compte, ce projet a pour objectif de minimiser le risque d’arriérés de paiement pour le pays.

Il se déroulera du 12 au 14 mars et comporte deux volets principaux. Le premier volet consiste à renforcer les bases de la gestion de la dette publique, notamment les analyses et le suivi des encours et échéances. Le second volet vise à améliorer la transparence et le partage d’informations entre les différentes parties prenantes.

Ce projet prévoit également de former le personnel de la direction de la dette, de mettre en place un logiciel de gestion dédié et de développer un portail public avec les données relatives à la dette. L’objectif est de permettre une gestion de la dette plus responsable, transparente et efficace, au service de la stabilité macroéconomique du pays.

Saïd Hassan Oumouri