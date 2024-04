Dans un acte de violence inexplicable et inexcusable, la garde côtière comorienne a tiré à balles réelles sur un kwassa kwassa ayant des passagers, causant des blessures graves à une innocente voyageuse. Cet incident, survenu lors d’un trajet du Kwasa entre Anjouan et Mayotte, met en évidence la brutalité et l’irresponsabilité de cette institution chargée de protéger les citoyens.

La tragédie a commencé lorsque la garde-côte comorienne a tenté d’intercepter un kwassa, exigeant que le passeur s’arrête. Malgré les tentatives, la situation a dégénéré en une escalade de violence choquante. Les tirs de balles réelles ont transformé ce qui aurait dû être une opération de sécurité standard en une attaque brutale contre des passagers à destination de l’île comorienne de Mayotte.

Non seulement cet incident a mis en danger la vie des passagers à bord, mais il a également gravement sapé la confiance du public dans les forces de sécurité comoriennes. Les citoyens devraient pouvoir compter sur leur garde côtière pour assurer leur sécurité en mer, pas pour les menacer de violence.

Pourquoi vouloir absolument arrêter ce kwassa à destination de Mayotte ? Que ce qui justifierait d’ouvrir le feu ?

