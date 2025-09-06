Komor-IA : un jeune Comorien lance une startup d’intelligence artificielle et appelle à une mobilisation nationale des talents

Aux Comores, une nouvelle page technologique est en train de s’écrire. En août 2025, Soilahoudine Mohamed Ali, 22 ans, originaire de Mvuni ya Bambao et étudiant en master 2 d’intelligence artificielle au Maroc, a fondé Komor-IA, une startup comorienne spécialisée dans l’IA.

Déjà connu pour avoir développé Press-IA, un outil capable de classer automatiquement des articles de presse et d’en générer des résumés en quelques secondes, le jeune informaticien veut aller plus loin. À travers Komor-IA, il entend créer des solutions adaptées aux réalités locales dans des secteurs clés comme les médias, l’agriculture et la santé.

Trois projets phares déjà en chantier

Komor-IA développe actuellement trois projets majeurs :

Press-IA : un outil de veille et de production journalistique qui facilite le travail des rédactions comoriennes.

Agro-IA : un système de vision artificielle pour détecter les maladies des plantes et prédire les récoltes.

Health-IA : une solution d’aide au diagnostic médical, avec déjà un prototype capable de détecter le cancer du sein avec un taux de précision de 85 %.

Un appel à l’union des compétences comoriennes

Dans un message fort, le fondateur de Komor-IA appelle désormais toutes les compétences comoriennes dans le domaine de l’intelligence artificielle – qu’elles soient aux Comores, dans la diaspora ou ailleurs – à se réunir autour d’un projet commun.

« L’IA est une opportunité historique pour notre pays. Si nous unissons nos forces, nous pouvons créer des solutions locales puissantes qui transformeront l’agriculture, la santé, l’éducation et les médias. Nous devons construire ensemble une intelligence artificielle comorienne », affirme Soilahoudine Mohamed Ali.

Les enjeux de l’IA pour un pays comme les Comores

L’intelligence artificielle est en train de redessiner le monde. Pour un pays insulaire comme les Comores, les enjeux sont considérables :

Améliorer l’agriculture en détectant rapidement les maladies des cultures, ce qui peut sécuriser l’alimentation et réduire les pertes.

Renforcer la santé publique grâce à des outils de diagnostic précoce et à la télémédecine.

Soutenir l’éducation par des plateformes intelligentes adaptées aux besoins des élèves et étudiants comoriens.

Moderniser les médias et l’administration avec des outils de traitement automatique des données et de la langue.

Créer des emplois qualifiés et retenir les jeunes talents dans le pays ou dans la diaspora en leur offrant des projets ambitieux.

Une vision d’avenir

Avec Komor-IA, l’objectif n’est pas seulement de créer une entreprise, mais de poser les bases d’un écosystème numérique comorien capable de rivaliser sur la scène régionale et internationale. En réunissant chercheurs, ingénieurs, étudiants et entrepreneurs, Soilahoudine Mohamed Ali espère transformer un défi en opportunité : faire des Comores un acteur de l’innovation, malgré leur taille et leurs ressources limitées.

ANTUF Chaharane