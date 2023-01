Journée mondiale des douanes 2023 I Dématérialiser les services pour faciliter les flux commerciaux

Accompagner la nouvelle génération : promouvoir le partage de connaissance et renforcer la fierté de la profession de la douane», telle est la thématique retenue pour l’édition 2023 de la Journée internationale des douanes. 26 janvier 1953-26 janvier 2023, cette édition célébrée hier au palais du peuple marque les 70 ans d’existence de l’Organisation internationale des douanes (Omd). A l’occasion de cette cérémonie organisée à la salle de spectacle de l’Assemblée de l’Union, le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a, au cours de son allocution fait la conversion entre le thème de cette journée et l’objectif de son gouvernement qui est «d’investir dans le capital humain pour se donner toutes les chances d’atteindre l’Emergence».

L’agenda 2063 de l’Union africaine

Sur ce point, le président de la République a également salué «la qualité de coopération entre la douane comorienne et l’Omd». Pour le chef de l’Etat, cette coopération a permis d’assurer le soutien d’une «assistance technique multiforme qui permet aux douanes comoriennes d’élever le niveau de compétence de son personnel pour mieux faire face aux enjeux auxquels est confronté le commerce international». En évoquant la coopération, le chef de l’Etat a parlé de celle entretenue déjà avec les pays amis et celle maintenue avec les organismes et institutions partenaires traditionnels.



Pour lui, ces coopérations ont permis de «renforcer les capacités techniques et opérationnelles de nos cadres et agents de douane à tous les niveaux. Grâce à ces appuis multiformes, notre administration douanière est aujourd’hui en mesure de jouer le rôle de levier économique au sein des échanges commerciaux».



Le ministre des Finances, Mze Abdou Mohamed Chafiou, a ajouté que les «douanes comoriennes accomplissent leurs missions avec vigilance, crédibilité et efficacité pour améliorer le niveau des recettes qui concourent au programme des investissements publics». A son tour, le coordinateur résident du Système des Nations-Unies, François Batalingaya, a évoqué la question de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ce concept Zlecaf vise la création d’une union douanière continentale au sein de laquelle dans la phase finale, les Etats appliqueront un tarif extérieur douanier commun. A ce sujet, François Batalingaya a rappelé que «la Zlecaf s’inscrit parmi les aspirations de l’agenda 2063 de l’Union Africaine et se veut être un levier de transformation économique et de développement durable de l’Afrique à travers le renforcement des échanges intra-africains».

De son côté, dans son mot de bienvenue, le directeur général des douanes, Moustoifa Hassani Mohamed, a également soutenu cette volonté de son administration de placer le capital humain dans ses préoccupations. Pour le directeur, cette politique consistant à miser sur le capital humain est en harmonie avec les catalyseurs 3 et 4 du Plan Comores émergents (Pce) respectivement «un capital humain qui prépare l’avenir» et «des réformes structurelles pour un environnent compétitif». Au sujet du catalyseur 4, Moustoifa Hassani Mohamed a précisé qu’il s’agit notamment de la «dématérialisation des procédures par le biais des nouvelles technologies d’information (Ntic) et de communication et de la généralisation du guichet unique impliquant plusieurs administrations permettant des gains considérables».

élargissement du guichet unique

Dans cette ère des Ntic, le directeur a, au cours de son allocution, partagé l’initiative de mettre en place une douane numérique qui aura pour conséquence, l’allégement des procédures de dédouanement. «Les chantiers en cours démontrent cette détermination de la part des autorités douanières notamment avec l’introduction du paiement électronique des droits et taxes perçus en douane, l’élargissement du guichet unique, la mise en place du manifeste de cargaison par voie électronique».



Parmi ces chantiers, figurent aussi, «l’usage des outils modernes d’inspection documentaire tels que les tablettes et codes barres, une dématérialisation des procédures zéro papier avec une sécurisation maximale des recettes et des données et en perspective, l’amélioration du système informationnel Sydonia Word via un service web». Au terme de ce passage, le directeur général des douanes a ajouté que cette version «offrira les possibilités aux usagers de déclarer leurs marchandises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7».

Mariata moussa