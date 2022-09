Journée mondiale de la sécurité des patients: Une promesse de changement à El-Maarouf

Une première célébration de la journée mondiale de la sécurité des patients a eu lieu à l’hôpital de référence. Le thème choisi par l’organisation mondiale de la santé est “Les médicaments sans les méfaits. L’objectif de ce thème est de sensibiliser la population en général et les professionnels de santé au bon usage des médicaments, afin de limiter au maximum les risques liés à leur prise. Des engagements vont être pris pour améliorer les conditions des patients dans le centre.

La célébration de la journée mondiale de la sécurité des patients a eu lieu samedi matin à la salle de conférence de l’hôpital El-Maarouf autour d’une conférence débat animée par le personnel de la structure.Plusieurs points ont été abordés tel que la prise en charge en cas d’urgence, le changement du comportement du personnel soignant jugé “défaillant” par les patients, l’amélioration des conditions existantes, entre autres. L’objectif de ce thème est de sensibiliser la population en général et les professionnels de santé au bon usage des médicaments, afin de limiter au maximum les risques liés à leur prise.Afin de protéger les patients, le service de qualité a été lancé pour “un bon suivi des mesures”, selon le responsable “qualité” à l’hôpital El-Maarouf, Moussoiwaf Hadji. “Le service a été créé depuis un an aujourd’hui. Nous essayons de mettre en place des chariots de médicaments d’urgence. Nous commencerons dès cette semaine à les mettre en place au service de la pédiatrie ensuite dans les différents services”, rapporte le responsable.

“Un bon suivi des mesures”

Au cours de ce débat jugé “constructif”, plusieurs médecins ont fait part de leurs revendications qui ne sont pas souvent prises en compte par les responsables, c’est le cas de Dr Issa soule. “Cela fait des années que je suis dans cet hôpital, je me retrouve souvent à utiliser mon matériel de mon cabinet privé pour des patients d’El-Maarouf parce qu’il y a certains appareils qui ne sont pas opérationnels. On a également besoin des jeunes pour venir renforcer ce domaine non des applaudissements dans une journée de célébration”, réclame l’ancien de l’hopital.Pour l’organisation mondiale de la santé, les objectifs de cette année c’est “de faire prendre conscience, partout dans le monde, de la charge importante que représentent les préjudices dus aux erreurs de médication ; associer les parties prenantes et les partenaires, donner les moyens aux patients et aux familles de jouer un rôle actif dans l’usage sans danger des médicaments ; appliquer plus largement le programme de l’Oms Sécurité des patients”.



Le Centre hospitalier national avait été souvent “victime d’arnaque”, selon de nombreux témoignages. Un appareil d’imagerie médicale fournie par le Japon a été “délibérément endommagé”, à la fin des années 2000 et “l’enquête a été étouffée car l’auteur présumé a été un haut cadre d’El-Maarouf”, selon la même source. D’innombrables équipements et appareils ultramodernes s’étaient volatilisés quelques semaines après leur installation à El-Maarouf souvent “pour vider l’hôpital de toute capacité de prise en charge des patients afin de permettre aux cliniques de faire le plein”.

Alwatwan