Il y a 45 ans, le président Ali Soilihi, une figure emblématique de l’histoire politique des Comores, nous quittait. Son héritage politique, économique, social et institutionnel reste toujours pertinent aujourd’hui. Soilihi a pris le pouvoir en 1975 et, malgré la brièveté de son mandat, a laissé une empreinte indélébile sur le pays. Il a introduit des réformes politiques pour renforcer la participation citoyenne et l’égalité, et a mis en place des institutions transparentes et responsables.

Économiquement, Soilihi a lancé des initiatives pour stimuler le développement et l’autosuffisance des Comores, en encourageant la production agricole locale et en prévoyant des investissements dans l’industrie. Il a également mis l’accent sur l’éducation et la santé pour tous, améliorant ainsi les conditions de vie des Comoriens.

Institutionnellement, Soilihi a œuvré pour renforcer l’État de droit et la justice, envisageant des institutions indépendantes pour lutter contre la corruption et protéger les droits de l’homme. Bien que son héritage soit sujet à controverse, avec des critiques pointant une concentration excessive du pouvoir et des restrictions aux libertés individuelles, Soilihi a sans aucun doute apporté des changements significatifs aux Comores. Aujourd’hui, nous honorons son héritage en nous engageant à construire un avenir meilleur pour les Comores, inspiré par les valeurs de progrès et de justice qu’il a incarnées.

ANTUF chaharane