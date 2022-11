L’intervention du journaliste Ibrahim Inoussa alias Nono ce mardi restera dans les annales. Selon lui il est intouchable et s’il est arrêté ou tué sa famille se vengera. Et qu’en aucun cas, il pourrait être traité comme Sambi sans que ses proches ne réagissent pas. Regardez la vidéo ci-dessous où le journaliste avertit :

