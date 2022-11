Décidément, le ministre des affaires étrangères Dhoihir Dhulkamal n’arrêtera jamais de surprendre. Après la publication des échanges ( messages ) et des images de l’homme d’affaires Bachar kiwan avec des membres du gouvernement, un fugitif recherché activement par la justice comorienne, dans les réseaux sociaux, certains membres et soutiens du gouvernement ont mis en cause la véracité de ces photos et les révélations de Bachar kiwan.

Mais l’homme d’affaires français a pu compter sur le ministre des affaires étrangères comoriennes.

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook dirigée par le service de renseignement comorien, CMM, l’ancien vice-président de l’assemblée nationale, tricheur des allocations familiales à paris, a affirmé que les images publiées sur les réseaux sociaux n’ont pas à être mises en cause : » Oui j’ai rencontré Bachar Kiwan car j’ai voulu connaitre la vérité. Il m’a dit qu’il connait là où sont mis les millions de sommes d’argent du programme de la citoyenneté économique « , Dhulkamal.

Pour montrer la générosité de Bachar Kiwan, le ministre des affaires étrangères a affirmé avoir dîné avec le fugitif kiwan : » j’ai mangé avec lui, j’avais faim « .

Officiellement, le gouvernement refuse avoir dépêché des ministres à la rencontre de Bachar kiwan