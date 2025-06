Alors que la violence franchit un seuil alarmant au Proche-Orient, l’Iran fait preuve de résilience face à l’escalade militaire israélienne. L’attitude provocatrice du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est perçue comme un nouveau pas vers l’embrasement régional, tandis que les États-Unis, loin de jouer les médiateurs, menacent désormais d’intervenir directement.

Depuis vendredi, les affrontements entre Israël et l’Iran ont provoqué la mort de 13 personnes côté israélien à la suite de frappes iraniennes. Mais la riposte israélienne a été d’une ampleur dramatique. Selon des sources locales, les bombardements menés par l’armée israélienne vendredi et samedi ont fait au moins 128 morts en Iran. Le précédent bilan communiqué par l’ambassadeur iranien à l’ONU faisait état de 78 morts. On compte aujourd’hui plus de 320 blessés, dont certains grièvement atteints.

Face à cette agression, l’Iran ne recule pas. Les autorités iraniennes dénoncent une opération militaire brutale, encouragée par une puissance qui a toujours soutenu Tel-Aviv : les États-Unis.

Washington n’est plus spectateur : la menace d’intervention

Dimanche, l’ancien président Donald Trump, toujours très influent, a fait une déclaration ambiguë : tout en appelant Israël et l’Iran à « trouver un accord », il a également affirmé qu’il est « possible » que les États-Unis s’impliquent dans le conflit. Une phrase lourde de sens.

Car derrière cet appel apparent à la désescalade, c’est la menace d’une intervention directe américaine qui plane. Une telle implication viendrait confirmer ce que beaucoup dénoncent depuis longtemps : Washington n’est pas neutre. Il est prêt à prendre les armes au côté d’Israël, même si cela signifie une nouvelle guerre régionale.

Cette posture belliqueuse renforce l’image des États-Unis comme le « Grand Satan », dans l’imaginaire de nombreux peuples du Proche et Moyen-Orient : la puissance qui couvre les crimes commis en Palestine, qui encourage les destructions au Liban et en Syrie, et qui aujourd’hui, menace l’Iran pour avoir osé riposter à une agression.

L’Iran : cible d’un plan d’étranglement stratégique

Depuis des décennies, l’Iran dérange par son indépendance politique, sa puissance régionale et son refus de se soumettre à l’ordre dicté par les puissances occidentales. Ce n’est pas un hasard si chaque mouvement iranien est systématiquement diabolisé, pendant que les frappes israéliennes meurtrières sont justifiées, voire glorifiées.

Aujourd’hui, l’Iran est visé non pas pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il incarne : une alternative à la domination américaine, un rempart contre l’impérialisme régional d’Israël.

