Iran : Israël et les États-Unis imposent leur loi par les bombes hors du droit international

TÉHÉRAN — Le monde s’est réveillé en sursaut ce dimanche 22 juin, alors que les tensions au Moyen-Orient ont franchi un nouveau seuil critique. En réponse à des frappes israéliennes massives sur ses installations nucléaires, l’Iran a dénoncé une « attaque frontale » contre sa souveraineté, visant aussi bien les actions d’Israël que celles des États-Unis, qui ont eux aussi engagé des frappes de grande ampleur. La crainte d’un embrasement régional — voire mondial — n’a jamais été aussi palpable.

Israël ouvre les hostilités : Opération Rising Lion

Le 13 juin, Israël a lancé l’Opération Rising Lion, une campagne aérienne d’envergure avec plus de 200 avions déployés pour frapper une centaine de cibles stratégiques sur le sol iranien. Les attaques ont ciblé notamment les sites nucléaires de Natanz, Isfahan et Fordow, ainsi que des centres militaires iraniens. Plusieurs hauts gradés du Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et des scientifiques liés au programme nucléaire iranien figurent parmi les victimes.

Selon les autorités iraniennes, les frappes ont provoqué la mort d’au moins 224 civils et fait des centaines de blessés, soulevant une vague de colère dans tout le pays. Des opérations de sabotage menées en amont par le Mossad, notamment via des drones, auraient préparé le terrain à cette offensive, marquant un retour à des méthodes d’action israéliennes plus directes et coordonnées.

Les États-Unis franchissent le Rubicon

Le 21 juin au soir, c’est le président Donald Trump lui-même qui a confirmé l’implication directe des États-Unis. Des bombardiers furtifs B-2 ont frappé le site hautement sécurisé de Fordow, pendant que des missiles Tomahawk visaient à leur tour Natanz et Isfahan. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a dénoncé cette escalade comme une intervention anarchique et scandaleuse, avertissant de « conséquences éternelles » pour la paix mondiale.

Un acte sans cadre légal

Ni mandat de l’ONU, ni autorisation formelle du Congrès américain n’encadrent ces frappes. Les experts du droit international sont nombreux à dénoncer une violation flagrante de la souveraineté iranienne, et une remise en cause du système multilatéral. L’attaque est qualifiée de « non provoquée et illégale » par plusieurs organisations internationales, même si les gouvernements occidentaux, eux, peinent à formuler une réponse unie.

Silence embarrassé de la communauté internationale

Face à cette offensive coordonnée, l’ONU a convoqué une réunion d’urgence, mais les réactions restent timides. Tandis que la France et l’Allemagne appellent à la retenue, d’autres pays européens se montrent plus ambigus, évitant de condamner ouvertement les actions israélo-américaines. Ce silence ou cette ambiguïté posent une question fondamentale : le monde va-t-il désormais tolérer l’usage unilatéral de la force hors de tout cadre légal ?

Vers une guerre généralisée ?

La riposte iranienne n’a pas tardé. Des missiles et drones ont été envoyés en direction du territoire israélien, certains atteignant des zones civiles comme l’hôpital Soroka. Parallèlement, les Houthis du Yémen menacent de frapper des navires américains en mer Rouge. Selon plusieurs analystes militaires, les États-Unis miseraient sur l’usage de bombes « bunker busters » pour neutraliser les installations enfouies, mais leur efficacité contre un site aussi renforcé que Fordow reste très incertaine.

La crainte d’un embrasement régional, voire d’une conflagration mondiale, s’intensifie d’heure en heure.

