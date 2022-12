Invité par le président de la Ffc: Samuel Eto’o sera à Moroni la semaine prochaine

L’ancien capitaine des Lions indomptables et actuel président de la Fecafoot, va prendre part à la célébration du grand mariage traditionnel comorien, ou anda, de son ami, le président de la Fédération de football des Comores, Saïd Ali Saïd Athouman et, peut-être…

La star mondiale de football et actuel président de la Fédération camerounaise de la discipline (Fecafoot) est attendu à Moroni la semaine prochaine. L’ancien capitaine des Lions indomptables est invité à Moroni par le président de la Fédération de football des Comores (Ffc). Saïd Ali Saïd Athouman aura, ainsi, l’honneur de voir parmi les invités de son grand mariage traditionnel comorien, ou anda, son ami, Samuel Eto’o.



L’hôte camerounais ne sera pas le seul haut cadre du football continental à prendre part à cette cérémonie très populaire aux Comores.Samuel Eto’o va fouler, pour la première fois, le sol comorien. Plusieurs sportifs espèrent le voir signer un contrat avec la Ffc sur un de ses projets au profit des jeunes. La Fédération devrait avoir déjà dans ses paraphes un projet à proposer au président de la Fecafoot. Samuel Eto’o a un centre de formation basé à Libreville au Gabon qu’il a inauguré fin avril 2012 pour le compte de sa fondation.



Lors de son inauguration, il a déclaré aux côtés de son ami, le président du Gabon, Ali Bongo, et devant ses pensionnaires : «Je n’aurai peut-être pas la chance de gagner la coupe du Monde, mais à travers vous, j’aimerais la gagner».



Les festivités autour du anda du président de la Ffc ont toutes les chances de voir un monde fou. Plusieurs sportifs vont y assister en signe de soutien, mais aussi pour «côtoyer» et peut-être pour avoir des souvenirs avec l’ancienne gloire du Fc Barcelone.Avec la présence de Samuel Eto, ce mashuhuli risque de prendre des allures de concert ou de grande finale de football. Après son court séjour à Moroni, Samuel Eto’o doit s’envoler pour Dubaï.

