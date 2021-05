Interview de la mère de Faina, la fillette de 5 ans violée et assassinée

Interview de la Mère et de la Grand-mère de Fainat, la fillette de 5 ans violée et assassinée.

Plus que nos protestations et nos grandes phrases, cette interview video dépourvue d’artifices, en nous confrontant à la famille de Fainat, une famille comme tant d’autres de nos villages et quartiers, nous renvoie à nos responsabilités, et à l’inhumanité de ces crimes devenus des faits divers dans notre quotidien.

Punir oui sans concession. Mais il nous faut aussi revoir notre vivre ensemble et notre éducation.

Merci à Radio Télévision Maarifa Itsandzeni

