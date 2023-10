Intervention rapide des services d’urgence lors d’un incendie à Radio Ngazidja

Ce matin, un incident notable a eu lieu à Radio Ngazidja, où un incendie s’est déclaré. La rapidité de la réponse a été remarquable. Quelques minutes seulement après l’incident, les équipes de secours et de la protection civile (Cosep) ont été déployées sur les lieux. Leur intervention rapide a permis de maîtriser l’incendie efficacement, évitant ainsi un drame potentiel.

Les autorités ont confirmé que l’incendie a été complètement maîtrisé, et fort heureusement, aucun décès n’a été signalé. De plus, aucune perte matérielle significative n’a été enregistrée. Ce résultat positif est le reflet de l’efficacité et de la réactivité des services d’urgence et de la protection civile, qui ont agi promptement pour assurer la sécurité des lieux et des personnes présentes.

Les sources sur place ont également indiqué que la situation est maintenant sous contrôle et que les activités normales peuvent reprendre au sein de la station de radio.

Saïd Hassan Oumouri