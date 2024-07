Interface Prod : Un nouveau Chapitre grâce au soutien de l’ambassade de France

Aboubacar Said Turki, alias AST, directeur de la maison de production Interface Prod, a annoncé une étape significative dans l’évolution de l’entreprise. Le mercredi 3 juillet, Interface Prod a franchi un nouveau cap grâce à l’aide financière de l’Ambassade de France aux Comores. Ce soutien a permis la réalisation de travaux d’extension, incluant l’ouverture d’une salle de formation en multimédia et d’un studio de production vidéo au cœur de la médina de Badjanani.

AST a déclaré : « Ce mercredi 3 juillet, notre maison de production Interface Prod a fait un nouveau grand pas dans son histoire. Grâce au soutien financier de l’Ambassade de France aux Comores nous avons réalisé des travaux d’extension de nos locaux avec l’ouverture d’une salle de formation en multimédia et d’un studio de production vidéo au cœur de la médina de Badjanani. »

Cet événement représente non seulement une avancée majeure pour Interface Prod, mais il témoigne aussi de l’engagement de l’entreprise à promouvoir l’industrie audiovisuelle et le secteur du multimédia aux Comores. De plus, il inaugure un partenariat prometteur avec l’Ambassade de France, visant à développer l’industrie culturelle et créative du pays.

Le soutien de l’Ambassade de France aux Comores ouvre de nouvelles perspectives pour Interface Prod, renforçant ainsi son rôle dans la valorisation et la croissance des secteurs audiovisuels et multimédias aux Comores.

ANTUF Chaharane