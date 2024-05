Inondations dévastatrices aux Comores : Des villes sous les eaux, plusieurs dégâts

Ce lundi, des fortes pluies ont entraîné des inondations majeures dans plusieurs régions et villages des Comores, causant des dégâts matériels considérables et affectant gravement la vie de nombreux habitants.

Parmi les zones les plus touchées, la ville de Bangoi Hambou est encore une fois inondée. La rivière locale, incapable de contenir le volume d’eau, a débordé, submergeant plusieurs maisons. Les dégâts matériels sont importants, avec de nombreuses habitations sous les eaux. Cette situation rappelle douloureusement les inondations survenues il y a quelques semaines dans la même ville.

La ville de Mdjoiezi n’a pas été épargnée. Elle aussi a subi les assauts de la nature, avec la rivière débordant et inondant la région. Les habitants et les victimes de Mdjoiezi pointent du doigt le manque d’infrastructures adéquates pour contenir la rivière et prévenir de telles catastrophes.

La situation est similaire à Mitsoudjé, où une partie de la ville a été envahie par les eaux. Les inondations répétitives depuis quelques mois inquiètent de plus en plus la population.

Les pertes pour les victimes sont énormes, nombre d’entre elles ayant tout perdu dans les inondations. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de francs comoriens, un coup dur pour un pays aux ressources limitées.





Misbah Saïd