Une femme retrouvée morte entre Itsinkoudi et Mtsamdou Oichili vers 18h00(heure de Moroni). Selon nos les causes du décès ne sont pas connues à l’heure actuelle. Il s’agit de Maman Aicha connue sous le nom de Mleloi.

À Suivre pour plus d’informations….

Nos condoléances les plus attristées à sa famille.

