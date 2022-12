Inna illahi wa inna illahi rajuin, un étudiant comorien est mort en Guinée

Le bureau exécutif et l’ensemble des étudiants comoriens résidants en Guinée ont le regret de vous annoncer le décès de notre compatriote, Salim Ben Ali originaire de komoni (Anjouan- Comores) survenu ce matin à Conakry. La prière mortuaire et l’enterrement auront lieu aujourd’hui à Sonfonia Centre.

L’ensemble du personnel et les étudiants comoriens en République de Guinée, tiennent à présenter leurs condoléances les plus attristées à la famille respective du défunt et les pays en général.

Puisse Allah l’accueille dans son vaste paradis.

@Twamaya Infos,

