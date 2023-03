Inciter les commerçants à privilégier les produits locaux pour soutenir les jeunes entrepreneurs comoriens

Anzadi Youssouf, un jeune entrepreneur de 22 ans originaire de Hamchaco à Nioumakele Anjouan, vise à réduire la dépendance des Comores aux importations de produits d’hygiène et de nettoyage en créant « Produits des Comores ». Cette entreprise fabrique des articles biosécuritaires made in Comoros, allant des liquides vaisselles aux savons pour lessives et à l’eau de Javel.

Afin d’encourager le développement de l’industrie locale et de soutenir des jeunes entrepreneurs comme Anzadi, une mesure clé consiste à obliger les commerçants à se fournir en produits locaux. L’État devrait imposer aux commerçants d’acheter un pourcentage de leurs stocks auprès d’entrepreneurs locaux, à condition que les prix soient compétitifs. Par exemple, ils pourraient être tenus d’acquérir au moins 40% de leurs stocks de savons localement.

Cette politique renforcerait le tissu industriel comorien et réduirait la dépendance aux produits importés. De plus, elle mettrait en lumière les talents locaux et favoriserait la création de richesse et d’emploi dans le pays. L’initiative d’Anzadi, qui répond aux défis posés par la crise sanitaire mondiale, mérite un soutien pour garantir la souveraineté des Comores dans le secteur des produits d’hygiène et de nettoyage. En soutenant les jeunes entrepreneurs comme Anzadi, l’État contribuerait à valoriser le savoir-faire comorien et à développer une économie plus résiliente et autonome

Antuf chaharane