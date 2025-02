Inauguration du siège de l’observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Ngazi Ngome, siège du Secrétariat Général du Gouvernorat de l’île de Ngazidja, a accueilli ce samedi 22 février 2025 l’inauguration officielle du nouveau siège de l’Observatoire de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants. La cérémonie s’est déroulée sous la houlette du Secrétaire Général du Gouvernorat, le Dr Moundhir Fathi Said, en présence de nombreux acteurs engagés dans cette cause.

Parmi les invités de marque figuraient la représentante du département de la Seine-Saint-Denis, principal partenaire de cette initiative, la coordinatrice de l’Observatoire à Ngazidja, le représentant de l’ambassade de France à Moroni, ainsi que les membres du comité de pilotage (COPIL). Des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont également pris part à l’événement.

L’Observatoire, fruit d’un partenariat entre le Gouvernorat de Ngazidja et le département de la Seine-Saint-Denis, a pour mission de collecter et d’analyser les données sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il vise également à sensibiliser la population et à proposer des solutions concrètes pour prévenir et combattre ce fléau.

Lors de son allocution, le Dr Moundhir Fathi Said a salué cette initiative comme une avancée majeure dans la protection des victimes et la promotion des droits fondamentaux. La représentante du département français a, quant à elle, réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir des actions pérennes en faveur de la lutte contre ces violences.

Ce nouveau siège marque ainsi une étape clé dans le renforcement des actions locales et internationales pour éradiquer ces violences et garantir un avenir plus sûr aux femmes et aux enfants de Ngazidja.

