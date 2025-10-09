Inauguration du nouveau siège de l’AFD : un symbole du soutien historique de la France au développement des Comores

La coopération franco-comorienne a franchi une nouvelle étape ce mardi 7 octobre à Moroni avec l’inauguration du nouveau siège de l’Agence française de développement (AFD). La cérémonie, présidée par le directeur pays de l’agence, Thierry Liabastre, s’est tenue en présence de plusieurs autorités comoriennes et étrangères, parmi lesquelles le secrétaire général du gouvernement, Nour El-Fath Azali.

Une présence historique depuis les années 1960

Présente aux Comores depuis les années 1960, l’AFD, d’abord connue sous le nom de Caisse centrale de coopération économique (CCCE), puis de Caisse française de développement (CFD) avant de prendre sa forme actuelle en 1992, accompagne depuis longtemps les efforts de développement du pays.

Son directeur pays a rappelé que l’agence a toujours concentré son action sur la construction d’infrastructures de base, en apportant à l’État comorien des prêts et subventions destinés à améliorer les services publics et à renforcer la gouvernance.

Au fil des décennies, l’action de l’AFD s’est élargie pour couvrir une dizaine de secteurs dans l’archipel. Elle dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 24 projets en subvention pour un montant total de 258 millions d’euros, dont 150 millions mobilisés dans le cadre du Programme de Développement France-Comores (PDFC).

Deux grands axes d’intervention

Les projets de l’AFD aux Comores s’organisent autour de deux axes principaux :

la fourniture de services publics essentiels à la population, tels que l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé ou encore les infrastructures ;

le renforcement des capacités administratives et budgétaires des institutions publiques, afin qu’elles puissent fonctionner de manière autonome et durable.

Ces initiatives s’inscrivent dans une vision globale de soutien au capital humain, aux infrastructures et aux politiques publiques. Le directeur de l’agence a indiqué que près de 85 millions d’euros ont déjà été décaissés, soit environ un tiers des engagements pris par l’institution dans le pays.

Un bâtiment symbolique construit par des Comoriens

Le nouveau siège de l’AFD, conçu et réalisé par une entreprise comorienne, symbolise la volonté partagée de valoriser les compétences locales. Le bâtiment moderne, à la fois fonctionnel et représentatif, marque un tournant dans la présence institutionnelle de l’agence aux Comores et son ancrage durable dans le pays.

Le secrétaire général du gouvernement, Nour El-Fath Azali, a salué cette réalisation, considérée comme un pas important dans la coopération entre la France et les Comores. Il a souligné que ces nouveaux locaux devaient devenir un espace d’action et de construction, incarnant une coopération active et concrète au service du développement national.

Vers une coopération plus concrète et visible

Le représentant du gouvernement a également insisté sur la nécessité de dépasser les approches purement théoriques et administratives de l’aide au développement. Selon lui, les Comores aspirent désormais à une coopération visible, qui se traduise par des réalisations tangibles dans la vie quotidienne des citoyens.

Il a rappelé que le pays souhaite passer d’une logique d’assistance permanente à une logique de partenariat durable, où chaque projet et chaque appui deviennent une marche vers l’autonomie et la souveraineté économique.

L’inauguration du nouveau siège de l’AFD à Moroni représente ainsi bien plus qu’un simple aménagement institutionnel. Elle incarne la continuité d’un engagement historique et la volonté commune de la France et des Comores de transformer leur coopération en levier concret de développement et d’émergence nationale.

ANTUF Chaharane