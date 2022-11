Immigration vers Mayotte : un corps en décomposition retrouvé à Anjouan

Un corps en état de décomposition retrouvé à Mramani Ngomajou

Un corps sans vie a été retrouvé tôt ce matin à Ngomajou Mramani.

Les villageois de ladite localité ont découvert un corps chemin en état de décomposition.

Sans tarder, les autorités de la commune et de la gendarmerie se sont présentés sur le lieu pour constater ce drame. Le corps en état de décomposition est récupéré par la COSEP et il a été enterré à quelque pas. Il se pourrait que cette personne est décédée suite à un noyade en partance vers Mayotte.

A.M

