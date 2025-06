Ilona Adam, l’étoile montante du taekwondo comorien, brille en France

À seulement quelques années du haut niveau, Ilona Adam s’impose déjà comme l’un des visages les plus prometteurs du sport comorien. Depuis la France où elle réside, la jeune taekwondoïste trace sa route avec rigueur et détermination, loin des projecteurs, mais proche des sommets. En 2023, elle avait été injustement écartée des Jeux des Îles à Madagascar, sa discipline ayant été exclue par le comité organisateur. Une déception amère, mais loin de l’abattre, elle s’est muée en motivation.

Soutenue par une bourse du Comité Olympique et Sportif des Îles Comores (COSIC), Ilona Adam multiplie les entraînements et les compétitions. Et le travail paie. Ce mois de juin, elle a remporté la médaille d’or au prestigieux tournoi international de Florange, en catégorie senior -62 kg. Un événement d’envergure mondiale qui a réuni l’élite du taekwondo, dont le champion olympique ivoirien Cheick Cissé Sallah.

La victoire d’Ilona n’est pas le fruit du hasard. Elle reflète des années d’efforts, de résilience et de confiance placée en elle par le COSIC. « La jeune boursière du COSIC a réalisé une performance exceptionnelle, témoignant de son travail acharné, de sa détermination et de l’investissement du COSIC dans le développement des jeunes talents sportifs comoriens », peut-on lire sur le site officiel du comité.

Cette médaille n’est pas seulement une ligne de plus au palmarès d’Ilona Adam. Elle est un signal fort : le sport comorien a de l’avenir, et il se construit dès aujourd’hui avec des athlètes comme elle. Pour le COSIC comme pour le pays tout entier, cette victoire est un symbole de fierté et d’espoir.

