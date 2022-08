Il promet de vous faire gagner 10 000 euros aux Comores avec zéro euro

Un jeune issu de la diaspora fait parler de lui en vendant des formations qui permettent selon lui de gagner jusqu’à 10 000 euros par mois aux Comores avec un investissement à 0 euro. Non ce n’est pas un prophète, ce n’est pas un économiste, ni un mathématicien ni un universitaire mais un simple coach. Mais avant vous devrez payer 200 euros pour suivre une formation de quelques heures en une journée, on vous dit tout.



Des coachs qui coachent et qui vous promettent de devenir millionnaire, c’est la nouvelle mode d’arnaque en France et qui s’exporte un peu partout dans le monde. Au programme : réussite, richesse, succès,… Pour enfin atteindre ce mode de vie fabuleux, rien de plus simple : il suffit de vous offrir cette incroyable formation qui changera votre vie (et de débourser plusieurs milliers d’euros au passage). Derrière ces histoires de succès alléchantes se cachent en vérité bien peu d’expertise et un système pyramidal bien ficelé.



La grande majorité des coachs n’ont aucune formation professionnelle, ils n’ont aucun diplôme mais pour vous convaincre ils vous donneront des exemples de plusieurs personnes qui ont réussi sans diplôme. Mais dites vous bien que ces personnes n’ont pas eu besoin de coach pour réussir ou créer leur entreprise.

Pensez vous réellement qu’on peut se former à gagner 10 000 euros par mois aux Comores en quelques heures ?

Dans ce type de formation on ne vous laisse pas le temps de poser des questions mais on vous impose des questions réponses avec des certitudes de réussite à 100%. On ne vous parlera pas d’échec et on vous vendra d’autres formations.

Vous êtes sûr que ce n’est pas une arnaque ?

Il est vrai que la profession de coach n’est pas règlementée : devenir coach ne nécessite pas d’autorisation, de diplôme ou encore de certification en France n’en parlons pas des Comores. (Donc oui, on peut s’appeler coach et être un arnaqueur).