Hydrocarbures: Le maire de Fomboni s’en prend au directeur régional

Après une semaine de pénurie de carburant à Mohéli, le navire Bima vient de décharger une petite quantité dans les citernes de la société et débloque momentanément la situation. Les bouteilles d’essence pullulent désormais dans tous les coins de la capitale sans aucune moindre mesure de sécurité. Chose que le maire de Fomboni avait, par arrêté, interdite. Il s’en prend aux responsables de la société d’en être à l’origine.

Mouhaymine Ben Abdallah, maire de la commune urbaine de Fomboni a signé un arrêté portant interdiction de toute activité de vente de carburant dans les stations non agréé par l’État. Ce sont entre autres les vendeurs de carburant dans des jerricanes dans des zones fortement peuplées. Une décision prise pour protéger, selon le maire, les habitants contre toute sorte de danger lié aux produits pétroliers. Cependant, l’arrêté du premier magistrat de la capitale est sans effet car les bouteilles d’essence se trouvent partout sur les vérandas et même dans certains salons.

« Dois-je rappeler que la mairie est une institution qui a pour mission la protection des citoyens contre toute activité qui pourrait compromettre la sécurité sociale », rappelle le maire de Fomboni devant les médias de la place. « J’ai signé deux arrêtés municipaux pour toutes les communes de l’île dans le but d’interdire les petites stations urbaines des vendeurs de carburant dans des conditions inappropriées. Ces arrêtés sont publiés dans toutes les instances de l’île », poursuit-il.

Mouhaymine Ben Abdallah estime qu’à Mohéli on se sous estime trop. « Chacun veut se montrer supérieur à l’autre et ne tient pas compte de ces arrêtés », fustige-t-il. Et les premiers responsables ne sont autres, selon le maire, que les responsables régionaux de la société des hydrocarbures. « Les responsables de la société des hydrocarbures à Mohéli ne respectent pas ces arrêtés. Ils vendent du carburant à n’importe qui et finalement cela crée des risques d’incendie » lâche-t-il.

Et en plus, ces vendeurs de carburant, selon le maire, enferment ces produits dans les foyers et provoquent une pénurie dans le but d’alimenter le marché noir. Et ces arrêtés protègent aussi ces produits, dit-il, contre la hausse des prix que les petits vendeurs ont tendance à pratiquer. « Chacun est responsable de ce qu’il se passe dans ce pays. Il n’est certes pas interdit de vendre du carburant dans les agglomérations, toutefois, l’identification des stations avant la vente des produits pétroliers est primordiale pour éviter toute sorte de danger », explique-t-il.

Riwad / LGDC