Houmed Msaïdié se convertit en journaliste avec une émission intitulée La Tribune

Le 26 novembre, Houmed Msaïdié, ancien ministre et porte-parole du gouvernement comorien, a fait son retour médiatique en lançant une émission en ligne intitulée La Tribune. Ce programme, qu’il anime lui-même, marque une transition vers le journalisme, domaine dans lequel il avait fait ses débuts avant d’embrasser une carrière politique impressionnante.

Un parcours politique remarquable

Houmed Msaïdié est une figure emblématique de la politique comorienne. Élu député de Mbadjini en 1992 après 14 ans d’exil, il a gagné la confiance de ses électeurs à travers plusieurs mandats. En 1993, il a été nommé ministre de l’Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, tout en assumant le rôle de porte-parole du gouvernement.

Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes stratégiques, comme ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme et, plus récemment, ministre de l’Agriculture, de la Pêche et du Tourisme en 2022. Il a également dirigé le parti RADHI, avant de rejoindre la CRC en 2024. Après avoir été conseiller spécial du président Azali Assoumani la même année, il s’est éloigné des responsabilités officielles.

Une reconversion vers le journalisme

Avec La Tribune, Houmed Msaïdié revient à ses racines professionnelles. Il a expliqué lors du lancement de son émission que ce projet lui permet de renouer avec le journalisme tout en exerçant une liberté de parole totale, loin des contraintes de la politique. Ce programme diffusé sur internet vise à proposer des analyses approfondies sur des sujets d’actualité et à engager des réflexions sur l’avenir des Comores.

Le premier épisode de La Tribune s’est concentré sur une affaire récente : l’attaque d’une agence Ria par deux individus d’origine malgache. Houmed Msaïdié a livré son analyse des faits, soulignant les enjeux de sécurité et les tensions autour des relations entre communautés aux Comores. L’émission promet également de s’enrichir de débats avec des invités dans les épisodes à venir.

Un projet médiatique ou une stratégie politique?

Ce retour sous les projecteurs soulève des interrogations. Houmed Msaïdié cherche-t-il simplement à partager ses réflexions ou prépare-t-il un éventuel retour politique ? Avec La Tribune, il maintient une présence publique significative, offrant une plateforme qui pourrait renforcer son influence et sa proximité avec la population.

En adoptant ce nouveau rôle de journaliste-animateur, Houmed Msaïdié montre une fois de plus sa capacité à se réinventer. La Tribune s’annonce comme une émission où l’actualité et les grands défis nationaux seront analysés avec profondeur et indépendance, confirmant que cet ancien homme d’État ne compte pas disparaître du paysage public comorien.

ANTUF Chaharane