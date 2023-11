Houmed Msaidié: critique incisive de l’opposition en préparation des élections présidentielles.

– À l’approche des élections présidentielles de janvier 2024 aux Comores, le membre du gouvernement et leader du parti RADHI, Houmed Msaidié, se positionne fermement contre l’opposition, notamment Mahmoud, l’ancien candidat du parti Juwa aux élections de 2019, et Mamadou, ancien vice-président sous le gouvernement de Iklilou Dhoinine.

Msaidié, ayant autrefois soutenu Mamadou lors des élections de 2016 contre Azali Assoumani, accuse maintenant Mahmoud d’hypocrisie envers sa position sur les élections. Il critique Mahmoud pour son refus des élections, qu’il perçoit comme une réaction à ne pas avoir été désigné candidat par le président d’honneur du parti Sambi.

Msaidié tacle également Mamadou, l’accusant de chercher à accéder au pouvoir par des moyens illégaux, notamment en contestant la transparence des élections et en appelant au boycott.

Cette période est marquée par une tension politique croissante, exacerbée par les craintes de manipulation électorale et les accusations de l’opposition envers le gouvernement en place.

L’opposition, représentée par des figures telles que Mouigni Baraka Said Soilihi et Abodo Soefo, s’interroge sur sa capacité à défier efficacement le pouvoir, dans un contexte de méfiance ancrée depuis les élections précédentes, marquées par des violences et des soupçons de fraude.

ANTUF Chaharane