Hôtel sur le site de Galawa : H.Msaidie : « Les travaux démarrent le 9 mai »

Dans deux mois, devraient démarrer les travaux de construction d’un nouvel hôtel sur le site de Galawa, à Mitsamiouli au nord de la Grande-comore. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministre du Tourisme Houmed Msaidie, qui précise que les travaux dureront 18 mois.

Fin du suspense ? Les travaux de construction d’un nouvel hôtel sur le site qui abritait le Galawa Beach à Mitsamiouli devraient démarrer dans deux mois, soit à partir du 9 mai prochain pour une durée de 18 mois. C’est le ministre du Tourisme et non moins porte-parole du gouvernement Houmed Msaidie qui l’a annoncé hier, alors qu’une délégation de la société égyptienne qui a obtenu le marché venait d’être reçue par le chef de l’État. « Nous avons reçu une délégation venant de l’Égypte. Cette dernière est venue finaliser le contrat pour le projet [de construction d’un hôtel sur le site de Galawa]. Tout est ficelé et les travaux vont démarrer le 9 mai prochain, pour une durée de 18 mois ». La délégation soulignons-le est conduite par le patron de la société Elsewedy, Mohamed Elsewedy qui, selon les mots de M.Msaidie, s’est engagé pour l’aboutissement du projet.

Les travaux devaient initialement démarrer entre juin et juillet 2021 pour s’achever en février 2023 mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, suscitant des interrogations quant au sérieux des Égyptiens. Selon le ministre de l’Économie, ce retard est dû à une discussion sur l’architecture du bâtiment. « Nous avons demandé un bon plan qui tiendra compte de notre environnement, car il fallait tenir compte aussi du changement climatique. Désormais, tout répond aux normes, le plan comme tout ce qui va avec. Le président de la République est satisfait. Il se dit même prêt à accompagner la société afin de rehausser le tourisme dans le pays car c’est parmi les leviers du développement du pays ».

Selon son patron, Elsewedy souhaite invertir également dans l’énergie. Selon nos informations, ils lorgnent sur la Sonelec pour assurer la production de l’énergie, pendant que la partie comorienne se chargera de la commercialisation. Ils auraient obtenu l’accord de principe…

Nassuf Ben Amad / LGDC