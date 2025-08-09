Horreur à Mayotte : un jeune décapité et brûlé dans le ‘champ de guerre’ de Mavadzani

Mayotte s’enfonce dans une inquiétante spirale de violences extrêmes. Ce samedi selon nos confrères de Mayotte 1ere, un drame d’une brutalité inédite a secoué l’île : un jeune originaire du quartier de Majicavo a été retrouvé mort à Mavadzani, tristement surnommé “champ de guerre” pour sa réputation sulfureuse. La victime a été décapitée puis brûlée, un acte d’une cruauté glaçante qui marque un nouveau palier dans les affrontements sanglants entre quartiers rivaux.
Sur place, pompiers et forces de l’ordre ont dû intervenir, tandis qu’un impressionnant attroupement d’hommes se formait autour de la scène macabre. Cet épisode survient après une semaine de violences continues entre Majicavo et Kawéni, deux localités déjà endeuillées par plusieurs morts lors d’affrontements précédents.
Ces règlements de comptes, qui prennent la forme d’une véritable guérilla urbaine, laissent craindre une escalade encore plus dramatique dans les jours à venir, plongeant Mayotte dans un climat d’insécurité et de peur généralisée.
IBM
Réagissez à cet article