La nation doit continuer à honorer les personnes qui ont valorisé le pays, même après leur mort. C’est un point essentiel que l’on ne peut pas négliger, car cela permet de reconnaître leur travail et leur contribution à la société. En 2015, le monde littéraire comorien a perdu l’une de ses belles plumes : l’écrivain et conteur Salim Hatubou. Il était connu pour ses romans et ses contes, ainsi que pour son conte musical comorien intitulé « Le Boutre de la Parole », qu’il a écrit avec les artistes Maalesh (Grande Comore), Diho (Mayotte) et Trio Ngazi (Anjouan).

Dans ce conte musical, Salim Hatubou exhorte les enfants des îles de la Lune et de l’Archipel au Soleil Levant à prendre les mots de leurs ancêtres et à monter à bord du Boutre du Père de leur Père. Il leur demande de traverser les océans du temps lentement, afin que l’écume de leurs origines puisse couvrir chaque contrée et que le Boutre de la Parole puisse naviguer encore et encore. C’est un appel à la préservation de la culture et de l’histoire des Comores, une invitation à ne pas oublier d’où l’on vient et à transmettre ces connaissances aux générations futures.

La disparition de Salim Hatubou est une perte pour la littérature comorienne, mais son œuvre et sa contribution à la culture comorienne doivent être reconnues et célébrées. C’est une façon de continuer à valoriser les personnes qui ont travaillé dur pour faire avancer leur pays et leur peuple. En honorer la mémoire de ces personnalités illustres est une manière de leur témoigner du respect et de l’admiration, tout en inspirant les générations futures à suivre leur exemple.

Antuf chaharane