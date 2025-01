Hedj 2025 : une organisation renforcée pour les pèlerins comoriens

De retour aux Comores ce mardi 21 janvier, Mohamed El-Fatih Djamalail, directeur général de l’Agence du Hedj, revient d’une visite officielle de deux semaines en Arabie Saoudite. Cette mission, axée sur les préparatifs du Hedj 2025, a abouti à la signature d’accords majeurs garantissant un pèlerinage organisé et sécurisé pour les fidèles comoriens.

Accompagné par des acteurs clés du Hadj, Mohamed El-Fatih a signé la convention du Hedj 2025 lors d’une cérémonie officielle présidée par le Dr Abdul-Fattah Ben Suliman Mashat, vice-ministre saoudien du Hadj et de l’Omra. Cette convention fixe les modalités et conditions de participation des pèlerins comoriens tout en respectant des normes rigoureuses de sécurité et de confort. « La convention marque une étape déterminante pour offrir aux pèlerins comoriens une expérience spirituelle exceptionnelle », a affirmé le vice-ministre saoudien.

Outre la convention, des partenariats stratégiques ont été établis avec des acteurs tels qu’Albeit Guests for Pilgrims Services, spécialisé dans l’accueil des pèlerins, et FlyNas, une compagnie aérienne dédiée à leur transport. Ces collaborations visent à simplifier l’organisation du pèlerinage tout en assurant une qualité de service optimale.

La visite a également permis à Mohamed El-Fatih de participer à une conférence internationale sur les préparatifs du Hedj 2025. Cette rencontre a mis en lumière l’importance d’une coopération renforcée entre les différents acteurs pour garantir un événement fluide et bien encadré.



IBM