Handball : des discussions en vue de sortir de l’impasse

Une délégation composée de responsables de clubs et de représentants de la ligue de handball de Ngazidja a été reçue, ce lundi 26 décembre 2022, par le ministre des Sports, S.E. Djaanfar Salim Allaoui.

Les acteurs du handball grand-comorien ont souhaité voir la situation de ce sport retrouver son cours normal, c’est-à-dire que la Fédération nationale de handball, suspendue depuis quelques mois, recouvre son rôle.

Cette rencontre fait suite à celle du mercredi 21 décembre dernier à Mutsamudu, avec les responsables du handball anjouanais. Le ministre a pris note de la demande formulée et promis de faire évoluer le dialogue en impliquant l’ensemble des acteurs du pays.

Ministère des sports

