Hadj 2025 : Le coût fixé à 3 463 000 KMF, les inscriptions ouvertes

Le directeur général de l’Agence nationale du Hadj et de la Oumra (ANHO), Mohamed El Fathi, a annoncé hier, lors d’une conférence de presse à la présidence, que le coût du package du Hadj 2025 s’élève à 3 463 000 francs comoriens, soit environ 7 000 euros. Ce tarif couvre l’ensemble des services nécessaires au bon déroulement du pèlerinage, notamment l’hébergement en pension complète et l’organisation des étapes à Mina et Mozdalifa.

Selon Mohamed El Fathi, le prix a connu une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Il a insisté sur l’importance pour les futurs pèlerins de respecter le calendrier de paiement. La période de paiement des compléments est fixée du 26 février au 8 mars 2025. Passé ce délai, aucune inscription ne sera validée.

Les pèlerins doivent s’acquitter du complément du tarif auprès d’une agence de voyage locale agréée. Ces agences doivent ensuite effectuer leur règlement par chèque bancaire certifié ou par virement bancaire pour celles basées à Ngazidja. Celles situées à Anjouan et Mayotte devront obligatoirement opter pour le virement bancaire.

L’ANHO rappelle que l’inscription ne sera validée qu’après la fourniture des documents suivants :

Une copie scannée du passeport (format JPG)

(format JPG) Des photos d’identité conformes aux normes exigées (640×680 pixels, 2 Mo maximum)

aux normes exigées (640×680 pixels, 2 Mo maximum) Une copie de la carte de vaccination contre la fièvre jaune, obligatoire pour l’entrée en Arabie Saoudite

Tout dossier incomplet entraînera automatiquement l’annulation de la réservation, sans possibilité de dérogation.

Mohamed El Fathi a également insisté sur la nécessité d’être en bonne santé pour accomplir le pèlerinage. Les personnes ayant des problèmes de santé doivent être accompagnées par un proche. Enfin, chaque pèlerin devra être en possession d’un certificat délivré par l’ANHO pour être reconnu comme tel.

L’agence assure qu’elle reste à disposition des pèlerins et des agences de voyage pour toute information complémentaire afin de garantir un pèlerinage bien organisé et sécurisé.

