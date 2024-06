Hadj 2024 : Retour des pèlerins Comoriens.

Le premier contingent de pèlerins comoriens, composé de 335 personnes, arrive ce vendredi soir à Moroni. Le retour des pèlerins marque la fin du Hadj 2024, le cinquième pilier de l’islam.

La commission comorienne en charge de l’organisation du pèlerinage à la Mecque a confirmé que deux vols ramèneront les 850 pèlerins comoriens. Le premier vol, transportant 335 pèlerins, quittera Djeddah ce vendredi à 13h55 pour atterrir à l’aéroport de Moroni à 19h40. Le second vol, avec 430 pèlerins, décollera samedi à 21h00 pour arriver à Moroni aux environs de 02h45. Par ailleurs, 95 pèlerins comoriens venant de France sont attendus le 30 juin à Marseille.

Abdoulfatah Said Mohamed, directeur général de l’Agence nationale du Hadj et de l’Oumra, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement comorien. « Sur orientation du chef de l’État Azali Assoumani, tous les moyens nécessaires ont été fournis pour assurer la bonne prise en charge de nos pèlerins. Nous sommes ravis de constater que tous les pèlerins sont sains et saufs », a-t-il déclaré. Il a également remercié les autorités saoudiennes pour leur attention particulière envers les pèlerins comoriens, soulignant que l’Agence a été honorée d’une récompense pour la bonne organisation du Hadj de cette année.

Ahamed Omar Ali, un pèlerin, a exprimé sa satisfaction quant aux « bonnes conditions » assurées par l’État comorien durant le séjour dans les lieux saints. Il a noté la participation notable de nombreux jeunes cadres au Hadj 2024 et a encouragé les jeunes à accomplir ce rite sacré avant d’atteindre un âge avancé.

Saïd Hassan Oumouri