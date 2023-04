Hadj 2023: Coût du pèlerinage pour les Comoriens fixé à 3,24 millions de francs

Le coût du Hadj 2023 pour les Comoriens est désormais fixé à 3,24 millions de francs, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. L’Agence nationale du hadj et de la umra (Anho) a annoncé les dates de départ (11-13 juin) et de retour (3 juillet) pour les pèlerins comoriens lors d’une conférence de presse. Le quota de pèlerins pour les Comores a été établi à 850 personnes, sans conditions supplémentaires contrairement aux années précédentes.

Le directeur de l’Anho, Abdoulfatah Said Mohamed, a expliqué que les prix ont doublé cette année en raison de l’inflation mondiale et des taxes plus élevées à Médine. Les pèlerins voyageront avec la compagnie aérienne saoudienne Flynas, qui n’a pas accepté de réductions sur les billets. La date limite pour les inscriptions est fixée au 30 avril.

Les difficultés rencontrées lors des deux dernières années, notamment la suspension du Hadj en raison de la Covid-19, ont été évoquées. En 2022, les Comores avaient obtenu un quota de 577 pèlerins avec de nombreuses conditions, mais le pèlerinage s’est déroulé sans encombre.

Saïd hassane Oumouri