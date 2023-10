Guerre fratricide au sein du parti Juwa : La cission menace à l’Aube des élections 2024

La tension monte au sein du parti Juwa. Une conférence de presse tumultueuse s’est tenue aujourd’hui à Moroni, durant laquelle des membres influents du bureau exécutif, emmenés par le secrétaire général Ahmed Barwane, ont annoncé la décision du parti de ne pas participer aux élections de 2024. Selon eux, les garanties nécessaires pour des élections sécurisées et transparentes ne sont pas réunies.

Cette déclaration a provoqué la colère de certains militants qui envisageaient d’organiser des primaires pour désigner un candidat représentant Juwa lors des prochaines élections. Barwane les a mis en garde contre les risques de division au sein du parti.

Pour compliquer davantage la situation, l’ancien ministre des affaires étrangères et député, Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim, a annoncé sa candidature aux primaires de Juwa prévues ce dimanche à Moroni.

Les tensions internes ne s’arrêtent pas là. Le secrétaire adjoint du parti a critiqué Ahmed Barwane en coulisses, le qualifiant de frein à la survie de Juwa. Il lui reproche d’empêcher le parti de participer aux élections, ce qui serait le seul moyen légal et réaliste de renverser le régime actuel. De plus, il remet en question la légitimité de Barwane à son poste, affirmant que son mandat a expiré en 2020 et que sa condamnation par le régime Azali le rend inéligible.

Face à ces dissensions, deux tendances émergent clairement : celle qui prône la participation aux élections pour renverser le régime en place et celle qui préconise la prudence face à des élections potentiellement truquées. Seul l’avenir dira quelle direction le parti prendra.

ANTUF Chaharane