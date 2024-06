Grève illimitée à l’université des Comores : Les enseignants et le personnel administratif en colère

Les tensions montent à l’Université des Comores (UDC) alors que les syndicats des enseignants et du personnel administratif ont annoncé une grève illimitée à partir du 27 juin 2024. Dans une lettre adressée au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les syndicats SNEUC et SNIATOS ont souligné leur volonté de cesser le travail, motivée par plusieurs revendications cruciales.

Le mouvement de grève, initié par le préavis du 21 juin 2024, repose sur deux revendications principales :

1. Paiement des Arriérés de Salaires : Les syndicats exigent le paiement de deux mois d’arriérés de salaires des agents de l’UDC, une situation particulièrement critique dans le contexte de vie chère aux Comores. Cette mesure inclut également une garantie de prise en charge des salaires d’ici septembre 2024 par le gouvernement.

2. Réformes institutionnelles: Ils demandent la mise en place des organes de l’UDC conformément à la loi N°23-020/AU, qui modifie et complète la loi N°14-024/AU du 14 juin 2014. Cette loi porte sur l’orientation et l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en Union des Comores, promulguée le 15 décembre 2023.

Contexte économique et social

Cette grève s’inscrit dans un contexte économique difficile. Depuis plus de deux ans, les enseignants de l’UDC réclament des réformes sans succès, exacerbant leur frustration et leur sentiment d’abandon. La vie chère aux Comores aggrave la situation, transformant les arriérés de salaires en un véritable fardeau économique non seulement pour les fonctionnaires mais aussi pour les commerçants locaux. En effet, sans le pouvoir d’achat des fonctionnaires, la consommation baisse, impactant négativement l’ensemble de la société comorienne.

La grève illimitée risque de paralyser l’université et de retarder les activités académiques, ajoutant une pression supplémentaire sur le gouvernement pour trouver rapidement une solution. Le soutien de la communauté universitaire et la solidarité des syndicats seront déterminants dans l’issue de ce mouvement.

Les autorités sont donc face à un défi majeur : répondre aux exigences légitimes des enseignants et du personnel administratif tout en stabilisant la situation économique pour éviter une crise sociale plus profonde. Le gouvernement devra démontrer sa capacité à mettre en œuvre les réformes nécessaires et à améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires pour garantir une paix sociale durable.

ANTUF Chaharane