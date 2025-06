Gouvernance et sécurité : le Ministre de l’Intérieur renforce la coopération avec le PNUD

Moroni, 17 juin 2025 – Le Ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmed Assoumani, a reçu ce mardi en audience M. Snehal Soneji, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Union des Comores, accompagné de Mme Vera Hakim, représentante résidente adjointe.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le gouvernement comorien et le PNUD, avec pour axe central la consolidation de la gouvernance et de la sécurité dans le pays.

Les échanges ont été riches et constructifs. Parmi les principaux sujets abordés : l’appui technique et logistique du PNUD au processus électoral, avec un accent particulier sur la sensibilisation citoyenne afin de favoriser une participation éclairée aux prochaines échéances électorales. Le renforcement de la Sécurité Civile a également occupé une place importante, notamment à travers l’amélioration des capacités d’intervention et de prévention face aux risques.

La question de la sécurité générale a aussi été soulevée, dans le souci de garantir un climat apaisé et sûr pour tous les citoyens comoriens.

Le Ministre de l’Intérieur a tenu à saluer l’engagement constant du PNUD aux côtés des Comores, tout en exprimant le souhait de voir cette coopération s’intensifier, en particulier dans le domaine de la décentralisation. Il a insisté sur la nécessité d’un accompagnement renforcé en faveur des collectivités locales, ainsi que pour les missions de la Police Municipale.

