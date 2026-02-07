Glissement de terrain : un bus en route vers un mariage chute, trois morts et plusieurs blessés graves

Un grave accident de la route s’est produit ce jour sur l’île d’Anjouan, à la suite d’un éboulement de terre particulièrement violent. Le drame s’est déroulé à Chitrouni, sur la route menant vers Mutsamudu, un axe régulièrement fréquenté mais connu pour sa vulnérabilité en période de fortes pluies.
Selon les premières informations recueillies sur place, un glissement de terrain a emporté un bus transportant plusieurs passagers qui se rendaient à un mariage. Le véhicule circulait dans une zone à risque lorsque la masse de terre s’est soudainement détachée, provoquant sa sortie de route. Le bilan provisoire fait état de trois morts et de plusieurs blessés graves, sans que le nombre exact de victimes n’ait encore été officiellement confirmé.
Les éléments de la gendarmerie ainsi que les services de secours se sont rapidement mobilisés pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Après plusieurs heures d’intervention, les équipes sont parvenues à rendre la route de nouveau praticable, permettant la reprise progressive de la circulation.
Les blessés ont été évacués en urgence vers l’hôpital de Hombo, où ils reçoivent actuellement les soins nécessaires. Cet accident relance une fois de plus la question de la sécurité routière et de la prévention des risques liés aux glissements de terrain à Anjouan, notamment dans les zones montagneuses exposées.
