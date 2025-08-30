Écoutez en direct
En ce moment

Gendarmerie nationale : deux officiers de la PIGN écroués dans une affaire de drogue

30 août 2025 La Rédaction À la une, Actualités, Justice 0

Une enquête judiciaire inédite frappe actuellement la Gendarmerie nationale. Deux officiers de la PIGN (Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) ont été interpellés et placés en détention provisoire à la prison de Moroni.

Selon des sources concordantes, il s’agit du MDC chef Hachim Kambou, originaire de Bandamadji Itsandra, et du MDL chef Hamidou, de Mohoro Mbadjini. Tous deux appartiennent à la PIGN basée à Moroni. Leur arrestation intervient dans le cadre d’une affaire liée à des stupéfiants, dans laquelle est également cité le Major Zayel, natif de Mdé, lui aussi incarcéré.

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte interne tendu au sein de la Gendarmerie. D’après plusieurs témoignages, une rivalité opposerait deux groupes d’officiers supérieurs, chacun cherchant à affirmer son influence au sommet de la hiérarchie. Cette opposition se serait récemment traduite par une guerre de communication, marquée par la diffusion d’enregistrements audio sur les réseaux sociaux, mettant en cause différents responsables.

Pour l’heure, l’enquête suit son cours et aucune information officielle n’a été communiquée sur l’ampleur des faits reprochés ni sur les éventuelles implications d’autres membres des forces de l’ordre. Les autorités judiciaires n’ont pas encore précisé les charges exactes retenues contre les trois gendarmes placés en détention provisoire.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!