Gendarmerie nationale : deux officiers de la PIGN écroués dans une affaire de drogue

Une enquête judiciaire inédite frappe actuellement la Gendarmerie nationale. Deux officiers de la PIGN (Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) ont été interpellés et placés en détention provisoire à la prison de Moroni.
Selon des sources concordantes, il s’agit du MDC chef Hachim Kambou, originaire de Bandamadji Itsandra, et du MDL chef Hamidou, de Mohoro Mbadjini. Tous deux appartiennent à la PIGN basée à Moroni. Leur arrestation intervient dans le cadre d’une affaire liée à des stupéfiants, dans laquelle est également cité le Major Zayel, natif de Mdé, lui aussi incarcéré.
Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte interne tendu au sein de la Gendarmerie. D’après plusieurs témoignages, une rivalité opposerait deux groupes d’officiers supérieurs, chacun cherchant à affirmer son influence au sommet de la hiérarchie. Cette opposition se serait récemment traduite par une guerre de communication, marquée par la diffusion d’enregistrements audio sur les réseaux sociaux, mettant en cause différents responsables.
Pour l’heure, l’enquête suit son cours et aucune information officielle n’a été communiquée sur l’ampleur des faits reprochés ni sur les éventuelles implications d’autres membres des forces de l’ordre. Les autorités judiciaires n’ont pas encore précisé les charges exactes retenues contre les trois gendarmes placés en détention provisoire.
IBM
Réagissez à cet article