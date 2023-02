Frappé à mort par la gendarmerie: Ayman laisse derrière lui des orphelins et des rêves inachevés

La mort d’Ayman Nourdine est une tragédie qui a ébranlé la communauté comorienne et au-delà. Cet homme de 24 ans avait une vie devant lui, des rêves à réaliser et une famille aimante. Mais sa vie a été brutalement interrompue lorsqu’il a été frappé à mort par la gendarmerie comorienne.

La douleur de la famille d’Ayman est indescriptible. Sa femme doit maintenant élever leurs enfants seuls, sans leur père pour les guider et les protéger. Les orphelins vont grandir sans connaître l’amour et les conseils de leur père.

On ne peut pas laisser cette tragédie passer inaperçue. On doit nous unir pour demander justice pour Ayman et pour toutes les personnes qui sont victimes de la violence des gendarmes. Nous devons demander que ceux qui ont commis ce crime soient tenus responsables de leurs actes.

La mort d’Ayman Nourdine est une perte pour sa famille, ses amis et le village de Vouvouni. On ne peut pas ramener Ayman à la vie, mais on peut honorer sa mémoire en travaillant ensemble pour que cela ne se reproduise plus jamais.