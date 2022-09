France : l’adolescent force son père à sauter du 4e étage après avoir menacé de tuer sa mère avec une machette

Le mineur, âgé de 14 ans, aurait obligé son père à se défenestrer du haut d’un immeuble de Villejuif (Val-de-Marne) mercredi soir. Ce dernier a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. S’il ne s’exécutait pas, le garçon promettait de tuer sa mère.

La scène semble irréelle. Un adolescent a menacé de tuer sa mère si son père ne sautait pas par la fenêtre. Le drame s’est noué dans un appartement au 4e étage d’un immeuble de l’avenue Louis-Blériot à Villejuif (Val-de-Marne), mercredi 28 septembre, en milieu de soirée. « Un mineur de 14 ans a été placé en garde à vue au commissariat du Kremlin-Bicêtre », a simplement précisé le parquet de Créteil, ce jeudi matin.

L’affaire démarre un peu après 21 heures par la découverte d’un homme, âgé d’une soixantaine d’années, grièvement blessé au pied de son immeuble. Il se serait jeté depuis une fenêtre du 4e étage. Les premiers secours affluent sur place et se rendent compte qu’un adolescent s’est retranché dans une pièce avec une arme, peut-être une machette chinoise. Les policiers interviennent à leur tour et tentent, avec l’appui des sapeurs-pompiers, de rentrer en contact avec le garçon.

Lire la suite : https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villejuif-ladolescent-force-son-pere-a-sauter-par-la-fenetre-apres-avoir-menace-de-tuer-sa-mere-avec-une-machette-29-09-2022-YM5323PR5JFUDP7JP5TXZSFORY.php#xtor=AD-1481423552

Please follow and like us: