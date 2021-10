France: Bernard Tapie est mort à 78 ans d’un cancer

C’est la famille de Bernard Tapie qui l’a annoncé. L’homme d’affaires et ancien ministre de la Ville de Pierre Bérégovoy souffrait depuis 2017 d’un cancer de l’estomac.

“Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d’un cancer”, a fait savoir sa famille par un communiqué transmis à BFMTV. “Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet.” La famille précise que le défunt “a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille, sa ville de coeur”.